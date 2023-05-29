Светлана Агапитова: председатель Комитета по транспорту слово свое сдержал

В конце 2022 года Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова обратилась в Комтранс с просьбой перенести места для инвалидов в зоне платной парковки на более удобные для маломобильных граждан места. По информации аппарата омбудсмена, Комтранс поступательно наводят порядок с парковочными местами, как и обещал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Фото: Официальный сайт Комитета по транспорту Петербурга

В частности, отмечает Светлана Агапитова, ранее возле Городского врачебно-физкультурного диспансера маломобильным людям невозможно было оставить машину бесплатно на парковке, так как там отсутствовали знаки «Инвалид». А ближайшие два места с таким знаком располагались почти в полукилометре от диспансера — на улице Пестеля, а также еще одно в 530-ти метрах – на улице Белинского. У медицинского учреждения можно было оставить машину только «на общих основаниях», то есть за почасовую оплату.

Теперь эта проблема устранена. Парковочные места со специальными знаками появились рядом с медицинским учреждением.

На территории Петроградского и Василеостровского районов парковки с учетом мест для инвалидов изначально планируются в рамках постоянного взаимодействия с социальными учреждениями и организациями, объединяющими маломобильных граждан.

В прошлом году на заседании Координационного совета по делам инвалидов было принято решение о проведении Комитетом по транспорту и его подведомственными учреждениями «работы над ошибками» в уже действующих зонах платной парковки и о корректировке схем планируемых зон – с учетом замечаний и предложений НКО, представляющих инвалидов.

Напомним, что по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, Комитет по транспорту уделяет повышенное внимание борьбе с незаконной парковкой авто на местах для инвалидов. Данные о зафиксированных нарушениях оперативно передаются в ГИБДД для применения санкций к несознательным автовладельцам.