Петербуржцам назвали главный признак старения
Оказалось, что один из главных внешних признаков старения проявляется на шее. Специалист объяснила, как его распознать.
Пластический хирург Виктория Блинова объяснила, что самым главным маркером старения является сниженный тонус кожи на шеи, что происходит из-за потери коллагена. В этом случае меняется пигментация кожи, а цвет лица становится не таким равномерным, сообщает «МК в Калининграде».
Отмечается, что кожа на шее со временем становится тонкой, на ней образуются кольца Венеры, так как с возрастом уходит коллаген.
Кроме того, старение можно распознать в «плывущем» овале лица. По словам специалиста, в этом случае происходит птоз тканей, а также уменьшается уровень подкожного жира и теряется упругость. У человека на лице возникает отечность.