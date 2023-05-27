Петербуржцам назвали главный признак старения

Оказалось, что один из главных внешних признаков старения проявляется на шее. Специалист объяснила, как его распознать.

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Пластический хирург Виктория Блинова объяснила, что самым главным маркером старения является сниженный тонус кожи на шеи, что происходит из-за потери коллагена. В этом случае меняется пигментация кожи, а цвет лица становится не таким равномерным, сообщает «МК в Калининграде».

Отмечается, что кожа на шее со временем становится тонкой, на ней образуются кольца Венеры, так как с возрастом уходит коллаген.

Кроме того, старение можно распознать в «плывущем» овале лица. По словам специалиста, в этом случае происходит птоз тканей, а также уменьшается уровень подкожного жира и теряется упругость. У человека на лице возникает отечность.