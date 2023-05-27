На День города петербуржцы смогут бесплатно изучить архивные документы

В честь празднования 320-летия Северной столицы горожане смогут познакомиться с архивными документами.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Прикоснуться к истории все желающие петербуржцы смогут 27 мая, в День города. Посмотреть архивные документы можно будет бесплатно по случаю празднования 320-летия города, сообщает Neva.Today.

Доступ к информации на портале «Архивы Санкт-Петербурга» открыт с 00:01 до 23:59 ночи 27 мая.

Отмечается, что такое решение может стать уникальным шансом приобщиться к истории города на Неве. Петербуржцы смогут увидеть метрические книги города, а также книги записи актов гражданского состояния за 1918 — 1924 годы и учетные партийные документы.

Кроме того, на портале размещены различные фотографии и документы киностудии «Ленфильм».