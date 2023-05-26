Стало известно о списке «запрещенных стран» для учителей петербургских школ

Один из учителей Петербурга рассказал, что начальство недвусмысленно намекает о нежелательном путешествии в определенные уголки мира. Официального запрета на поездки сейчас нет, но такая возможность не исключена. Однако в комитете по образованию информацию о «запретных странах» опровергли.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В вопросе подозрительных списков разобрался «МК в Питере». О странах, в которые учителям не советуют ездить, рассказал один из собеседников издания. Оказалось, что в список попали такие государства как Австралия, Республика Корея, Албания, Андорра, Монако и другие. При этом разрешены для путешествий почти все страны СНГ, кроме Молдовы и Украины.

Директор школы, в которой работает учитель, заметил, что пока этот список носит рекомендательный характер. Подписывать документ сотрудников никто, конечно же не заставляет, но лучше бы это сделать, чтобы «не было лишних вопросов от РАНО». Предполагается, что со следующего года такие перечни получат все школы города.

В свою очередь, комитет по образованию Петербурга информацию о списках не подтвердил и заметил, что никаких приказов с «запрещенными странами» школам не поступало.

Пока непонятно, откуда взялся этот перечень. По мнению юриста, ограничивать перемещение учителей в другие стран — незаконно. Ограничения правомерны только для тех граждан, кто связан с охраной гостайны.