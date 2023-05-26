Компания Илона Маска начнет создавать киборгов из людей

В скором времени могут стартовать первые испытания по вживлению чипов людям.

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Соответствующее разрешение получила компания американского предпринимателя Илона Маска, сообщает «МК в Мурманске». Уточняется, что набор для участия в пробных экспериментах пока не открыли.

Речь идет о нейротехнологической компании Neuralink, которой одобрили проведение клинических испытаний по вживлению в мозг живых существ чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.

Известно, что Маск основал организацию в июле 2016 года. Предприниматель отметил, что тестируемые нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, который сможет противостоять искусственному интеллекту.

Известно, что в 2021 году Neuralink уже провела исследование чипа на обезьянах.