Провернуть Землю под собой на одну угловую минуту

В эти выходные у каждого есть возможность не думать про секунды свысока: бежим морскую милю в онлайн-забеге “Таманская миля” от компании ЭФКО.

Фото: предоставлено организатором

Как превратить километры в минуты? Тут есть два подхода. Первый придумали бегуны потому что они умны и ленивы. Представляешь сколько калорий нужно сжечь, чтобы посчитать время за которое ты пробежишь, скажем, 15 километров со скоростью 11 км в час…………. За эти 1 час 21 минуту 45 секунд наедине с собой можно придумать изящный способ упростить себе жизнь. Давайте измерять скорость не в км/час, а в минутах на километр. Бежишь ты 10 километров по 5 минут, умножаешь одно на другое и получаешь пятьдесят минут. Очень удобно.

У Раневской как-то спросили была ли у нее когда-нибудь одна всепоглощающая любовь, так чтобы отдавать ей себя всю без остатка. «Да, — сказала Раневская, — моряки!». А знаете почему? Потому, что моряки умны и ленивы. Как и у бегунов у них есть время подумать в периоды монотонности океанских плаваний и как и бегунам им лень считать.

До 1929 года в мире существовало множество морских миль. У англичан были свои морские мили. У них и сейчас все свое, достаточно подумать, почему счет в теннисе 15, 30… нет не 45, а 40, можно посмотреть на дартс, а можно пробежать с марафон с милями, футами и фаренгейтами. У американцев была своя миля. У них и сейчас все свое, достаточно посмотреть на галлоны, пинты и бушели.

Миля — это пересчет расстояния в минуты. Преодолев одну милю вдоль экватора или любого меридиана His Majesty’s Ship перемещался по глобусу на одну угловую минуту. 60 минут — 1 градус — 360 градусов и мы обогнули землю.

Поскольку земля не плоская, но и не совсем круглая в разных частях планеты одна угловая минута разная и усредняли измерения моряки разных стран по-разному. В 1929 году в Монако собрали конференцию и этот бардак прекратили.

Теперь одна морская миля 1852 метра, а один метр это длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1⁄299 792 458 секунды. А секунда — это….. Про секунды бегуны все знают без Википедии, впрочем…

В эти выходные у каждого из вас есть возможность не думать про секунды свысока. Бежим морскую милю. Милю может пробежать каждый из вас, даже морскую. Задача — провернуть Землю под собой на одну угловую минуту. Каждый день миллионы бегунов выходят на пробежку и крутят под собой Землю. Так наступает восход для всех нас. Если не пробежишь ты, мне придется сделать это за тебя, потому, что человечеству нужен Восход.

Регистрация здесь https://s10.run/taman2023

#ЭФКОChallenge #ТаманскаяМиля