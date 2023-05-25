Специалисты оцифруют четыре десятка шедевров отечественного кино в 2023 году

В России оцифруют несколько десятков шедевров отечественного кино. Работа над переносом кинолент на цифровые носители будет приурочена к дням рождениям Федора Шаляпина, Веры Холодной и Сергея Эйзенштейна.

Фото: unsplash

В 2023 году в России оцифруют четыре десятка шедевров отечественного кино, сообщает Бриф.

Решение о восстановлении известных кинокартин было принято экспертным советом к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной и 125-летию Сергея Эйзенштейна. По мнению специалистов из Госфильмофонда, оцифровка поможет сохранить и освежить наследие советской киноиндустрии.

Так, оцифрованными окажутся такие картины как: «Чапаев», «Подвиг развездчика», «Мама вышла замуж», «Здравствуй и прощай», вторую серию «Молодой гвардии» и другие исторические ленты.

Отмечается, что главное цель Госфильмофонда – сберечь отечественные киношедевры, сохранить кинонаследие и показать шедевры широкой аудитории.