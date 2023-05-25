В 2023 году петербуржцы в 2,5 раза чаще использовали пересадочный билет «90 минут», чем в 2022 году

С января по апрель 2023 года единый пересадочный билет «90 минут» был использован более 663 тысяч раз. Это число превышает прошлогодний показатели в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Билет «90 минут» позволяет совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок на наземном транспорте в течение 1,5 часов с первой поездки. Стоимость такого билета составляет 78 рублей.

Записать билет на карту «Подорожник» можно в кассе метрополитена или в других точках продажи проездных билетов.

На одну карту можно записать от 1 до 30 билетов, которые могут быть использованы в течение 180 дней с момента покупки.

Также стоит отметить, что в 2023 году наблюдается рост популярности льготных проездных билетов и месячных проездных, включая автобусные, комбинированные, проездные на метро и единые. Общее количество поездок по таким проездным увеличилось на 13% по сравнению с предыдущим 2022 годом.