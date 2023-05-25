Пластический хирург рассказала как определить признаки старения

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала россиянам, как заметить главные скрытые признаки старения. По мнению эксперта основные отметки появляются на лбу, бровях и на уголках рта.

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Врач Виктория Блинова рассказала, как определить старение, даже если оно не заметно глазу. Например, признаки старения можно определить по лбу – несмотря на отсутствие морщин и заломов, он становится менее упругим, более опустившимся и плоским, сообщает «МК в Питере».

Также к скрытым признакам можно отнести нависающие брови, делающие «тяжелый взгляд», морщинки-марионетки – бороздки, направленные от уголков рта вертикально к подбородку.

«Первые признаки старения не сразу заметны, постепенно уходит объем лица, из-за чего даже светотени на лице выглядят иначе» – уточнила врач.

Врач отметила, что также со временем кожа становится более сухой и теряет свой тонус.