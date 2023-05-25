Среди петербуржев вырос спрос на загородные участки, а количество участков упало

Несмотря на рост спроса, предложение на загородном рынке Петербурга достигло исторического минимума. По мнению экспертов, это может быть связано с высокой конкуренцией со стороны вторичного рынка.

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В первом квартале 2023 года на первичном загородном рынке продали 1,3 тысячи домов. Отмечается, что почти все из них были участками без подряда, сообщает АБН.

Известно, что показатели первого квартала текущего года на 5% превысили показатели четвертого квартала прошлого года. Оказалось, что показатели весны 2023 года ниже, чем в допандемийные годы, когда за квартал реализовывалось до трех тысяч объектов.

Отмечается, что вторичный рынок составляет серьезную конкуренцию загородной недвижимости. Например, за период с января по март на продажу было выставлено всего 300 новых объектов – это минимальный показатель за всю историю наблюдений.