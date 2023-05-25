В четверг с детских площадок Петербурга незнакомцы увели 30 детей

В четверг, 25 мая, во мире проходит Международный день пропавших детей. Специалисты напомнили родителям о необходимости регулярных бесед с ребенком об опасности, а также о том, что не стоит оставлять детей без присмотра.

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Волонтеры и члены Общественного совета по вопросам семьи и детства провели социальный эксперимент, попробовав под разными предлогами увести малышей с детской площадки, сообщает Патрульный Петербурга.

Результаты эксперимента оказались пугающими. Так, волонтерам удалось увести с площадок 30 детей, что составило 100%. Дети с радостью соглашались покинуть площадку с незнакомцем, чтобы полакомиться мороженным или поверив в сказки о ждущей маме.

Известно, что за 12,5 лет существования волонтерского отряда «ЛизаАлерт» из 41 615 пропавших малышей было найдено 794 погибших ребенка. Отмечается, что с начала 2023 года в Северной столице и области пропали 206 детей.