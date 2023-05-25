Сестры из Москвы рассказали правоохранителям о насилии со стороны отца в течение 9 лет

Молодые девушки из Москвы обвинили родного отца в изнасилованиях, которые мужчина совершал над дочерьми в течение нескольких лет. Одной из дочерей 20 лет, второй – 23.

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Сестры-студентки из столицы обвинили своего отца в изнасиловании, сообщает 360. По словам девушек, в пятницу, 19 мая, одна из девушек пришла домой с молодым человеком, что не понравилось ее родителю, который сразу же выставил парня за дверь, после чего, угрожая, начал приставать и изнасиловал дочь.

Девушка обратилась к правоохранителям с заявлением и рассказала о том, что отец на протяжении девяти лет насиловал ее и ее сестру.

Мужчину задержали. Его действия квалифицируются по статье 131 УК РФ (изнасилование). За это мужчине может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Известно, что сестрам 20 и 23 года. В Москву они переехали недавно – до этого семья жила в Калмыкии.