От Усть-Луги до Соснового бора проложили более сотни километров оптоволокна

Между Усть-Лугой и Сосновым бором проложили больше ста километров оптоволоконного кабеля для обеспечения средней скорости мобильного интернета, на который не сможет повлиять погода.

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Новая линия пролегла в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленобласти вблизи населенных пунктов Понделово, Котлы, Нарядово и Копорье. Прокладкой оптоволоконной линии занимались инженеры МегаФона.

Отметим, что в этих населенных пунктах проживает около 70 тысяч человек. С учетом того, что к местным жителям в теплое время года прибавляются и отдыхающие петербуржцы, нагрузка на базовые станции растет.

По словам директора регионального отделения МегаФон по Петербургу и Ленобласти Максима Токаренко, подключение базовых станций к оптоволокну улучшит качество связи в Ленобласти.

Токаренко отмечает также, что благодаря прокладке кабеля скорость мобильного интернета будет находиться на среднем уровне в 50 Мбит/с, а погодные условия не смогут испортить качество связи.