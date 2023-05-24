За острые зубы собаки владельцы животных будут отдавать кругленькие суммы

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Штрафы за нарушение могут достигать до 200 тысяч рублей.

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Депутаты Государственной Думы рассмотрели законопроект, согласно которому владельцы собак будут вынуждены выплатить 200 тысяч рублей штрафа, если их питомец нападет на человека, сообщает «МК в Калининграде».

Предлагается внести поправки в административный кодекс. Так, один из составов новой статьи 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» будет предполагать штраф за «причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу» для хозяев животных. Под причинением вреда понимается укус или незначительное повреждение.

Так, граждане будут платить за «острые зубки» своего питомца от 10 до 30 тысяч рублей, а должностные лица – от 50 до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам штраф грозит от 100 до 200 тысяч.