Петербургские депутаты предложили перенести День молодежи на другой день

Петербургские депутаты предложили перенести День молодежи на последнюю субботу июня. Городской парламент одобрил предложенную инициативу в среду, 24 мая.

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли законопроект о перенесении празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня, сообщает Бриф.

Известно, что начиная с 1993 года по сегодняшний день этот праздник отмечали 27 июня. Отмечается, что ежегодное празднование Дня молодежи в стране началось с 1958 года – тогда дата была назначена на последнее воскресенье июля.

Инициативу о переносе даты предложили Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Всеволод Беликов и Павел Иткин. Авторы инициативы предложили привести городской перечень праздников и памятных дат в соответствие с майским распоряжением Президента РФ.