Рыбный день в Ленобласти. Акватория Невы пополнилась новыми обитателями

Больше 40 тысяч мальков атлантического лосося отправились в плавание через Неву. Рыбок запустили в деревне Островки Ленинградской области.

Фото: кадр видео

Под Петербургом провели очередные мероприятия для поддержания равновесия экологической среды акватории северо-западного водного бассейна. Так, в водах Невы оказалось 45 мальков лосося.

Инициатором мероприятия выступила «Группа ЛСР». Гольцов весом до 25 грамм отправили в плавание вечером 23 мая.

Специалист Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», который отвечал за «переезд» рыб, пояснил, что малькам давали специальный корм, а по мере взросления рыбок их питание корректировали.

Отмечается, что чем ближе становилось время выпуска в Неву, тем больше годовикам солили воду. Это делалось для плавного перехода.

Фото: кадр видео

Специалисты предполагают, что лосось выйдет через Финский залив сначала в Балтийское море, а после уже в Атлантический океан. Затем рыбки должны вернуться в Неву на Нерест. Уточняется, что по такому маршруту уже ходил другие особи.

«МК в Питере» отмечает, что «Группа ЛСР» с конца прошлого года выпустила в Неву с учетом мальков этого года около 200 тысяч рыбок. До этого, 5 мая, специалисты отправили в плавание 35 тысяч мальков.