По улицам Петербурга с осени начнут курсировать обновленные такси

С сентября в Петербурге введут обновленные правила для таксистов. Изменения коснутся как самих водителей, так и транспорта.

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Нововведения для таксистов обсудили в городском Законодательном собрании. Депутаты пришли к выводу, что будет целесообразным ввести некоторые изменения с 1 сентября. Они помогут улучшить систему безопасности и обеспечат комфортную поездку пассажиров.

Новы правила в частности будут касаться и внешнего вида автомобиля. Все такси должны стать белого цвета и иметь желтую светоотражающую полосу. Также будут установлены требования и к экологическому классу машины, сообщает «Петроград».

Кроме того к осени заработает единая информационная система. В ней будут собирать всю информацию о работе в такси. Известно, что водителей с судимостью или с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД не будут допускать к работе.