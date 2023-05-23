Сохранением памяти о Малой Дороге жизни снова вынуждены заниматься местные жители

Сотрудники библиотеки поселка Лисий Нос организовали пешеходную прогулку для любителей родной истории.

Фото: Сергей Глезеров:

Жители Лисьего Носа совершили путешествие по Малой Дороге жизни вместе с автором пешеходного маршрута Сергеем Мартыновым. Объект имеет огромное значение для истории блокадного Ленинграда. Вот уже несколько лет местные активисты пытаются привлечь внимание к его туристическому потенциалу. Развитие подобных маршрутов могло бы, например, решить вопрос экологии района. Без системного присмотра памятные места приходят в запустение и обрастают мусором.

Житель поселка Лисий Нос Сергей Мартынов имеет профессию радиоинженера, а на текущий момент работает в местной библиотеке. В мае под его руководством группа энтузиастов протестировала авторский маршрут «Дорога под грифом «Секретно». Путь пролегает там, где в 40-е шла Малая Дорога жизни. По ней из блокадного Ленинграда в Кронштадт и дальше шли продукты и боеприпасы, по ней же эвакуировали жителей и перебрасывали войска. После войны маршрут перестал существовать, даже железнодорожные рельсы разобрали.

Сегодня неравнодушные граждане пытаются возобновить маршрут, но уже как туристический. Ранее топонимическая комиссия поддержала предложение Сергея Мартынова присвоить лесной грунтовке название Аллеи Мужества. Также три года назад активисты предложили проект благоустройства «Малой Дороге жизни – большая перспектива!», который выиграл на муниципальном конкурсе.

«Мы предлагали создать пешеходный маршрут по трассе Малой Дороги жизни, установить вдоль него информационные стенды. Начинаться он должен был от памятника, созданного скульптором Виктором Новиковым, семьсот метров проходить по поселку и продолжаться до пирса на мысу Лисий Нос. Общая протяженность — почти три километра», — рассказал автор проекта.

Однако задумка была реализована в куда меньшем объеме, чем планировалось. Примечательно, что в начале текущего года о восстановлении ценного исторического объекта заговорил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил правительствам Петербурга и Ленобласти разработать концепцию отдельного исторического проекта «Малая Дорога жизни».

«Это отдельная, очень героическая история на страницах Великой Отечественной войны. Это действительно достойно того, чтобы об этом вспомнить», — заявил он на встрече с ветеранами Ленобласти.

В ожидании поддержки региона, организаторы пешеходного маршрута пока справляются самостоятельно. Активисты установили табличку на столбе уличного освещения. Также за счет муниципального бюджета была отсыпана историческая грунтовка. Однако по словам очевидцев без постоянного внимания прилегающая территория обрастает стихийными свалками. Участники акции не могли не отметить, что обочины и лес вокруг завалены мусором. От Аллеи Мужества участники маршрута вышли к Метеостанции и далее к пирсу, откуда некогда начиналась ледовая переправа. Побережье Финского залива также страдает от стихийных свалок. В частности, таковые не раз замечали в заброшенной промзоне Горская, расположенной недалеко от пирса в Лисьем Носу.

Два года назад был анонсирован проект, также направленный на решение экологических проблем района и развитие его туристического потенциала. Замусоренную стройплощадку Горская хотели очистить и занять полезными объектами. Так, в проекте значилась IT-деревня, комплекс производственно-складских объектов формата light industrial, а также музей, благоустроенная набережная и многое другое. Реализовать все это планировала компания «Мегалайн». Однако спустя год власти Петербурга, которые сами же подписали соглашение с инвестором, отказались от проекта. Горскую обещали уже другому инвестору, под яхт-клуб и иные развлечения. Правда пока о новом проекте ничего не известно. Территория стала предметом судебных тяжб города с обманутыми инвесторами.

По поручению президента, к июню текущего года должен быть подготовлен проект по Малой Дороге жизни. Соглашение, которое подписано Петербургом по Горской, напротив, не накладывает на инвестора обязательств по срокам, так как носит декларативный характер. В любом случае, по словам активистов, если их пешеходный маршрут заинтересует жителей, то он будет действовать все лето. Пока в планах его повторная организация на сентябрь, к годовщине начала блокады.