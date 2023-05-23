Больше 16 тысяч открыток отправились с Дворцовой площади к получателям со всех уголков России

Во время книжного салона с Дворцовой площади в Петербурге отправили больше 16 тысяч открыток. Картинки с теплыми пожеланиями отправились к получателям со всех уголков страны.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

За четыре дня Книжного салона жители и гости Петербурга отправили с главной площади города в разные уголки России около 16 тысяч открыток «Литературной почты».

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Телеканал «360» добавил, что послания через «Почту России» отправили вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, а также писатели Ася Лавринович и Екатерина Рождественская.

Рисунки для открыток создали участники детского конкурса «Приключение буквы в Санкт-Петербурге». Желающие отправить послание могли выбрать сразу несколько вариантов картинок, на которых были изображены зайцы и разные виды города.

Напомним, что Книжный салон прошел в Северной столице с 18 по 21 мая. Специалисты провели около 150 мероприятий, среди которых конференции, круглые столы, творческие встречи, мастер-классы, а также лекции, семинары, конкурсы и презентации книг.