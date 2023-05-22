В Госдуме объяснили, могут ли жителей России перевести на шестидневную рабочую неделю

Переход на шестидневную рабочую неделю в России невозможен, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Такое решение. сейчас. по ее мнению, не имеет смысла.

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы подчеркнула, что введение нового формата рабочей недели — это недальновидное и непродуманное решение. По словам Бессараб, которые приводит телеканал «360», сейчас половина экономики является частным сектором, а по сравнению с периодом Великой Отечественной войны изменилось очень многое.

Уточняется, что в период ВОВ шестидневная рабочая неделя была актуальна, так как вся страна трудилась у станков. Сейчас же такой необходимости нет.

Напомним, что предложение о введении нового формата рабочей недели ранее поступило от Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. По мнению авторов инициативы, такое решение могло бы повысить прочность отечественной экономики.