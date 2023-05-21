Показатели Петербурга по безработице стали самыми низкими по стране

В Петербурге снизилось число безработных граждан с начала 2023 года. На сегодняшний день количество безработных составило чуть больше 1,5%.

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Показатели Петербурга по безработице выдали самые низкие показатели по стран, сообщает ALLNW.

Оказалось, что с января по апрель текущего года количество безработных петербуржцев составило 1,7% от общего числа работоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше.

На сегодняшний день в базе Центра занятости опубликовано более 43 тысяч вакансий. В основном кадры требуются в сфере промышленности, строительства, ЖКХ, торговли, здравоохранения и образования.

Также известно, что во многих вакансиях повысили среднюю заработную плату.

Отмечается, что проблемы с трудоустройством в основном касаются женщин, молодых людей без опыта работы и людей старшего возраста.