Мурманский Форрест Гамп попытался сбежать от полиции, выбравшись через окно у психиатра, но тут же потерпел неудачу

Задержанный за административное правонарушение житель Мурманска решил испытать судьбу и попытался сбежать от врача, к которому для прохождения экспертизы его направили правоохранители. Его тут же поймали, а для уверенности, что он не сбежит, его поместили в изолятор.

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Мурманские оперативники задержали 33-летнего местного жителя, который попытался сбежать от правоохранителей во время приема у психиатра, сообщает «МК в Мурманске».

Выяснилось, что мурманчанин попал к врачу не случайно – туда его направили для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, после того как он был задержан за административное правонарушение.

Изобретательный мужчина решил, что может избежать ответственности и «сиганул» в окно кабинета, который находился на первом этаже.

Мурманского Форреста Гампа удалось оперативно задержать, после чего бегуна отправили в изолятор временного содержания.