Пожилая петербурженка узнала о пропаже денег с банковского счета спустя четыре года

Пенсионерка из Фрунзенского района обратилась в банк для оформления доверенности и передаче денег дочери, однако выяснилось, что доверенность на данные средства женщина уже оформляла на незнакомую ей женщину несколько лет назад. Оказалось, что более восьми миллионов рублей были сняли со счета петербурженки четыре года назад.

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Петербургская пенсионерка спустя четыре года узнала, что с ее банковского счета списаны почти девять млн рублей, сообщает «МК в Питере».

О пропаже женщина узнала, когда обратилась в отделение банка для оформления доверенности на свою дочь. Сотрудники банка с удивлением сообщили 76-летней петербурженке о том, что данная доверенность уже оформлена на имя неизвестной пенсионерке женщины четыре года назад и именно тогда со счета женщины были выданы восемь с половиной млн рублей.

На данный момент правоохранители заняли поиском незнакомой и незаконно богатой женщины.