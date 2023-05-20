Поранивший участковую во время семейной разборки житель Черняховска получил два с половиной года колонии

Ударивший ножом сотрудницу полиции житель Калининградской области отправится в исправительную колонию на два с половиной года. Известно, что скандал начался с угроз убийством бывшей жене, однако женщина простила агрессивного супруга и примирилась с ним в суде.

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В начале года, житель Черняховска угрожал своей экс-супруге убийством и нанес сотруднице полиции ножевой удар, чтобы та не мешала ему разбираться со своей бывшей спутницей жизни, сообщает «МК в Калининграде».

Происшествие случилось 21 января 2023 года. Нетрезвый 42-летний житель Черняховска принялся угрожать своей жене, после чего в шумную квартиру супругов прибыл наряд полиции. Мужчина, не желая выполнять требования полицейских, вооружился четырьмя ножами – по два в руку – и начал угрожать правоохранителям. Прежде чем кухонного Росомаху успели усмирить, он успел ранить участковую.

Во время судебных разбирательств экс-супруги помирились и уголовное преследование за угрозу убийством прекратилось, однако остальные действия мужчины в тот вечер привели его в исправительную колонию общего режима на два с половиной года. Также он обязан выплатить сотруднице полиции 100 тысяч рублей.