Российские бренды заняли лидирующие позиции в рекламных топах

Отечественные бренды активно занимают лидирующие позиции на российском fashion-рынке, запуская рекламу своих брендов повсюду. За прошедший год отечественный рекламный рынок сократился всего лишь на 2%. Вместе с тем известно, что количество наружной рекламы и рекламы на радио выросло.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Три отечественных бренда попали в тройку лидеров крупнейших рекламодателей в России, сообщает АБН.

Так, на первых трех строчках рейтинга расположились Gloria Jeans, «Снежная королева» и «Спортмастер».

Известно, что бренд Gloria Jeans потратил на рекламу 215,67 млн рублей, меховая империя «Снежная королева» вложила 212,14 млн рублей, а на рекламу товаров «Спортмастера» потратили 139,47 млн рублей.

Также отмечается, что топ-15 крупнейших рекламодателей на данный момент состоит только из отечественных ретейлеров, среди которых Familia, Zenden и «Егорьевск обувь».