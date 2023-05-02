Вслед за модельером Зайцевым в Москве скончался Валентин Юдашкин

В Москве на 60-м году жизни умер ведущий шоу «Модный приговор» российский модельер Валентин Юдашкин. Мужчина скончался вследствие продолжительной тяжелой болезни.

Фото: скриншот программы «Модный приговор»

Во вторник, 2 мая, стало известно, что в Москве скончался известный модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает 360.

Модельер скончался в возрасте 59 лет после тяжелой болезни – в 2016 году кутюрье поставили диагноз рак почки, а позже обнаружили метастазы в голове.

Свою деятельность Юдашкин начал в 1986 году, закончив Московский индустриальный техникум с двумя дипломами, а в 1991 году модельер уже представил первую коллекцию в Париже.

По его проектам были созданы костюмы для олимпийской сборной России и мужские и женские сборные России по футболу. Также Юдашкин принимал участие в разработке образцов парадной формы для Вооруженных сил России.

Двумя днями ранее, 30 апреля, в Москве скончался модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет.