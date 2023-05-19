Артисты, музыканты и общественные деятели Санкт-Петербурга массово поздравили губернатора Александра Беглова с 67-летием. Череда креативных поздравлений заполонила городские СМИ после критики к со стороны петербуржцев и общественных деятелей, уставших от системных промахов градоначальника и иронично предложивших Беглову покинуть город. Не исключено, что в команде губернатора решили «перекрыть» негативный фон положительным контентом.

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Саксофонист Игорь Бунтман поздравил губернатора Александра Беглова с 67-летием через онлайн-газету «Петербургский дневник», признавшись, что любит и ценит чиновника как друга. Джазовый музыкант, композитор Давид Голощекин записал видеопоздравление градоначальнику, дополнив теплые слова музыкальной импровизацией. А художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело назвал Беглова талантливым человеком и «дирижером целого города», подчеркнув, что управленческая деятельность – сложная задача.

Выбор поздравляющих выглядит неслучайным. В настоящее время в мюзик-холле проходит дорогостоящая реставрация, необходимость которой вызвала у экспертов сомнения, а заоблачная цена привела к проверкам со стороны Следственного комитета. Таким образом, Фабио Мастранджело может показаться «обязанным» губернатору. Что касается джазовых музыкантов, то Беглов является давним поклонником этого жанра и даже посещал концерт Бунтмана в пандемию без маски, что привлекло внимание прессы. Годом позже Беглов официально посетил открытие джаз-клуба в Петербурге.

Кроме того, со страниц городских интернет-изданий Беглова поздравили главврач городской больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий, глава Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик и другие деятели бюджетных структур, у которых, судя по всему, может быть заинтересованность в хороших отношениях с городским руководством.

Массовый поток хвалебных слов в адрес губернатора Беглова начался лишь ко второй половине дня, когда по Сети активно распространялись публикации с критикой чиновника. Авторы ТГ-каналов, эксперты и жители Петербурга выразили негативное отношение к его работе, отметив рост коррупции, разрушение зданий, проблемы с медицинским обслуживанием, негативные последствия реформ и другие признаки того, что при губернаторе Александре Беглове город приходит в упадок.

Наиболее креативным «поздравлением» стал билет в одну сторону на имя Александра Беглова до Баку. Таким образом горожане недвусмысленно показали, что больше не желают видеть чиновника в кресле губернатора.