Активист перечислил плюсы расширения платного парковочного пространства в центре Петербурга

Согласно результатам опроса одного из сайтов для автолюбителей, около половины владельцев транспорта поддерживают введение в Петербурге платных парковок. Своим мнением на этот счет поделился и основатель общественной организации «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

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В беседе с «МК в Питере» активист заметил, что в центре Северной столице, где есть историческая застройка, платные парковки просто необходимы. С введением и внедрением таких стоянок в Центральном районе стало меньше машин.

По мнению специалиста, для того, чтобы спасти горожан от огромного потока транспорта, собирающегося прямо у парадных и на газонах в попытках избежать оплаты стоянки, необходимо ограничить въезды во дворы или на пустыри.

Активист также заметил, что не одобряет судебный иск противников платных парковок. Уточняется, что таких стоянок нужно избегать в западной части Васильевского острова, но в зоне исторической застройки платные парковки только улучшат положение.

Активист также прокомментировал результаты опроса «Дром.ру». По его мнению, в этом случае необходимо обращать внимание только на социологию собственников автомобилей жителей центральных районов, где внедряется стоянка.

Напомним, что в 2023 году зона платной парковки расширится на Петроградский район и историческую часть Васильевского острова.