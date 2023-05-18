В Петербурге уровень преступности вырос больше чем на 10%

За первый квартал 2023 года в Петербурге заметно подскочил уровень преступности. Так, количество нарушений увеличилось больше чем на 10%.

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По мнению экспертов, печальная статистика по преступлениям в городе на Неве связана с волнами экономической и социальной напряженности. Так, с января по март текущего года в Петербурге зарегистрировали 16 411 нарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество преступлений увеличилось на 12 %, сообщает «Патрульный Петербурга».

Чаще всего с начала года злоумышленники причиняли тяжкие травмы своим жертвам. В свою очередь, число убийств, — наоборот, стало меньше.

Помимо волн экономической и социальной напряженности на уровень преступности в городе могло повлиять снятие пандемийных мер и увеличение потока туристов.