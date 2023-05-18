Сделку по продаже «Невского центра» новому владельцу оценили почти в 10 млрд рублей

Чешская компания передала семиэтажный «Невский центр» новому владельцу. Участники рынка оценили сделку в 10 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

Так, ТРК перешел от чешской PPF Real Estate компании «Тетис Кэпитал», являющейся структурой инвестиционной группы «Тринфико». Сделку оценили примерно в 10 миллиардов рублей.

Neva.Today напомнила, что новый «Тринфико» является организацией, которая управляет в том числе пенсионными средствами РЖД и ЗПИФами.

«Невский центр» находится в Петербурге на пересечении улицы Восстания и Невского проспекта. На семи этажах расположены свыше 100 торговых точек, а также фуд-корт, рестораны и офисные помещения. Здесь же есть вместительный подземный паркинг.

Общая площадь ТРК достигает 91 тысячи «квадратов».