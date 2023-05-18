Турпоток в Петербурге возобновляется с новой силой благодаря гостям из Китая

Туристы из Китая стали чаще посещать Санкт-Петербург. Турпоток постепенно начинает восстанавливаться.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале сообщил, что город сейчас пользуется популярностью не только у приезжих из других регионов России, но и у иностранных граждан. В частности, речь идет о туристах, пребывающих из Китая.

В сравнении с допандемийным 2019 годом турпоток в Северной столице восстановился на 77%. По итогам прошлого года, в город прибыли более восьми миллионов туристов.

Подчеркивается, что больше всего гостей приезжает в Петербург на майские и новогодние праздники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на майских праздниках Культурную столицу посетило около 800 тысяч туристов. При этом ожидалось, что на территорию региона прибудет не больше 600 тысяч гостей города.