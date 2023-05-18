Среднемесячная температура в Петербурге, превысив норму, продолжает повышаться

Последние три очень теплых дня повысили среднемесячную температуру в Петербурге. Примечательно, что на этом все не остановится.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram канале главный синоптик Петербурга сообщил, что за последние дни среднесуточная температура воздуха превысила норму 5,2-5,7 градусов и позволила перекрыть холод первой декады мая. Таким образом, среднемесячный показатель стал выше привычных значений на 0.1 градус, при этом он продолжит медленно увеличиываться.

Колесов отметил, что теплая погода ждет горожан и в третьей декаде месяца. Холодный фронт, в свою очередь, прошел в течение ночи и смочил всю территорию Петербурга, уплыв на восток области.

В ближайшие дни осадков больше ждать не стоит, а к выходным на территории региона снова потеплеет до +20 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в четверг на территории Петербурга ветер усилится до 16 м/с.