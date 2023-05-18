В Петербурге за призывы к терроризму задержали студента Политеха, сотрудницу визового центра и индивидуального предпринимателя

Правоохранители Петербурга после обнаружения экстремистских каналов в одном из мессенджеров задержали троих молодых людей. Каждый из них теперь проходит подозреваемым по делу о призыве к терроризму.

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Несколько экстремистских каналов были обнаружены в Сети еще осенью прошлого года. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 мая удалось установить троих подозреваемых. Ими оказались 19-летний студент одного из петербургских вузов, 22-летняя работница визового центра и 21-летняя индивидуальный предприниматель.

По версии следствия, в указанных каналах публиковались сообщения, которые содержали призывы к экстремистским действиям, а также пропаганда и оправдание терроризма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Молодые люди были отпущены под подписку о невыезде. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что обвиняемая в теракте Дарья Трепова* внесена в список террористов и экстремистов.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.