В Роспотребнадзоре назвали лучший бодрящий завтрак

Очень важно начать день с правильных продуктов, которые помогут получить достаточный заряд бодрости. Специалисты рассказали, какие блюда в таком случае пойдут идеально.

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Так, по мнению экспертов Роспотребнадзора, лучшим завтраком для заряда бодрости на весь день могут стать каша и яйца. Телеканал «360» также сообщил, что в качестве тонизирующего напитка подойдет зеленый чай, который можно дополнить мятой и лимоном.

Кроме того, к завтраку можно добавить овощи и фрукты. В качестве полезных утренних привычек помимо питания петербуржцам рекомендуют добавить гимнастику и контрастный душ.