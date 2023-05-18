Жителям Петроградского района рассказали, как избежать отказа в выдаче парковочного разрешения

Начиная с июля в Петроградском районе упорядочивают парковку. В связи с этим специалист объяснил, как получить специальное льготное разрешение на стоянку и избежать отказа в его выдаче.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Директор МФЦ Петербурга Максим Александров заметил, что с оформлением парковочного разрешения лучше не тянуть и подать документы как можно скорее в любом отделении МФЦ, либо на сайте Госуслуг. В настоящий момент от жителей Петроградского района поступило уже 1 281 обращение, сообщает Neva.Today.

Подача и оформление заявления

Так, Александров напомнил, что после подачи заявления услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней. По истечению срока появится сообщение о внесении автомобиля в реестр.

Оформить парковочное разрешение может собственник помещения в указанном районе. Если речь идет о несовершеннолетнем, то в квартире помимо ребенка должен быть прописан родитель-автовладелец.

Случаи отказа в разрешении

В парковочном разрешении могут и отказать, если в процессе подачи документа была допущена ошибка. Также одной из причин неудовлетворительного ответа может стать оформление третьего разрешения на квартиру. Так, на одну квартиру можно сделать не больше двух разрешений, а если квартира коммунальная, то и вовсе одно разрешение. приписанное одному лицевому счету. Еще одна причина отказа — если горожанин имеет более трех непогашенных штрафов за платную парковку.

Александров добавил, что в случае уже действующего разрешения и переезда из одного района в другой, документ можно переоформить, если в новом месте также работает платная парковка. В обратном случае разрешение будет аннулировано, а часть невостребованных денег возвращена.

Сколько улиц охватит парковка в Петроградском районе

Напомним, что в Петроградском районе зона платной парковки распространилась на 141 улицу, где появится 10 тысяч машиномест, из которых больше 10% — для инвалидов.

На парковочное разрешение, действующее в течение года, петербуржец потратит 1 800 рублей. Если приобретать документ на два года, то нужно потратить 3 600 рублей, а если на пять лет — 5 400 рублей. Для многодетных, ветеранов ВОВ, блокадников и узников концлагерей доступна бесплатная парковка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутаты Петербурга предложили закрыть дворы в центре города на шлагбаумы из-за автолюбителей, которые всеми способами избегают платных парковок.