В четверг петербуржцев предупредили о шквалистом ветре с порывами до 16 м/с

В Петербурге заметно испортилась погода. В четверг на территории региона ветер усилится до 16 м/с.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории Северной столицы ожидается ухудшение погодных условий из-за усиления ветра. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Петербургу предупредили, что в течение дня 18 мая его порывы могут достигнуть 16 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий горожанам рекомендуют убрать личные вещи со двора дома и с балкона, а также закрыть окна. Автомобиль при этом лучше держать в гараже, подальше от деревьев и шатких конструкций.

Лучше переждать опасную погоду в помещении, но если выйти все-таки пришлось, то необходимо держаться подальше от щитов и неустойчивой кровли, не подходить к деревьям и линиям электропередач, а также потенциально опасным промышленным объектам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице 18 мая резко похолодало до +13 градусов. Однако в скором времени, по словам синоптика, снова ожидается потепление.