Малый драматический театр заплатит 15 тысяч за санитарно-эпидемиологические нарушения

Малый драматический театр в Петербурге заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Отмечается, что нарушения в театре представляли угрозу жизни и здоровью людей. Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что театр в полном объеме выполнил требование ведомства о временном приостановлении деятельности.

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Куйбышевский районный суд, изучив материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), вынес решение для Малого драматического театра. Материалы дела в суд предоставил Роспотребнадзор, обнаружив несколько нарушений при проверке МДТ, сообщает Бриф.

Представитель театра в ходе судебного заседания заявил, что не согласен с названными нарушения и предоставил письменные возражения. Суд назначил МДТ штраф в размере 15 тысяч рублей.