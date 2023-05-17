В Гатчинском районе задержали подозреваемого убийцу госслужащего

Сотрудники полиции в Гатчинском районе задержали местного жителя, заявившего, что он имеет отношение к смерти государственного служащего. По его словам, он расправился с начальником отдела градостроительства, с которым имел давний конфликт из-за участка земли.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве начальника отдела градостроительства, сообщает Петроград.

О смерти мужчина сообщила его женщина вечером во вторник, 16 мая. По словам потерпевшей, ее супруга зарезал неизвестный в подъезде дома.

По версии следствия, его мог убить 60-летний местный житель, который конфликтовал с начальником отдела градостроительства из-за земельного участка. Выяснилось, что в тот день пришел к мужчине на работу, где они не смогли найти общий язык.

Вечером злоумышленник, вооружившись ножом, выследил маршрут госслужащего и расправился с ним. В полицию мужчина сдался сам.