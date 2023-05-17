Блогер Ивлеева попала в поле зрения налоговиков

Проверка на уплату налогов, коснувшаяся многих публичных личностей за последнее время, затронет и телеведущую Анастасию Ивлееву. ФНС проверит, платила ли девушка налоги с доходов от рекламного агентства.

Фото: скриншот YouTube-шоу AGENTSHOW

Федеральная налоговая служба займется проверкой Рекламного агентства Анастасии Ивлеевой, сообщает 360.

Известно, что ведомство уже приступило к работе. Отмечается, что блогер Ивлеева вышла из руководящего состава месяц назад, однако, ФНС все равно решило проверить организацию на уплату налогов.

Известно, что официальный доход агентства составляет 122 миллиона рублей.

Вместе с тем, проверка коснулась и более двух десятков организаций, сотрудничавшими с рекламным агентством Ивлеевой.

Отмечается, что организация получила письмо с требованием о предоставлении отчетности еще 12 мая. МВД попросило подготовить к проверке акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам договора и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022за последние два года.