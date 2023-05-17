Одержимые видеоиграми неизвестные украли в ТРК «Невский» пять видео игр для приставки

В Невском районе Петербурга, одержимые видеоиграми петербуржцы украли из торгового зала магазина электроники и бытовой техники пять видеоигр для PlayStation. Известно, что ущеб, нанесенный магазину геймерами превысил 10 тысяч рублей.

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В одном из крупных торгово-развлекательных комплексов в Петербурге произошла кража видеоигр в магазине электроники, сообщает «МК в Питере».

О краже в правоохранительные органы сообщил специалист службы безопасности магазина в торгово-развлекательном комплексе. По его словам, неизвестные, в течение двадцати минут, находясь в магазине электроники в ТРК «Невский» украли четыре видеоигры для приставки PlayStation 4 и одну игру для PlayStation 5.

Общий ущерб магазина оценивается в 14 тысяч рублей.