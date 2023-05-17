Суд обязал Siemens ремонтировать «Сапсаны»

Российский суд обязал немецкую компанию Siemens ремонтировать высокоскоростные поезда «Сапсан». Такое решение было принято девятым арбитражным апелляционным судом. Предметом разбирательства стал договор иностранного концерта с Российскими железными дорогами. В нем предусмотрены обязательства поставщика железнодорожных составов на техническое обслуживание.

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Напомним, документ был подписан еще 20 апреля 2007 года, но весной 2022 года Siemens объявил, что покидает российский рынок. За этим, естественно, последовало большое количество вопросов по поводу обслуживания «Сапсанов» и перспектив их дальнейшего использования. В пресс-службе ОАО «РЖД» тогда заверили, что техническое обслуживание будет продолжено в рамках действующего на территории страны законодательства под чутким руководством и контролем холдинга «РЖД». Но как именно, не уточнялось.

Дальше участились случаи, когда высокоскоростные поезда ломались, задерживались и выбивались из графика. Это не стало чем-то из ряда вон выходящим, но добавило новую проблему в список уже существующих. Зная, с какой «оперативностью» ликвидируются недочеты «Сапсанов», будущая исправность и, как следствие, безопасность этих поездов все же вызывает сомнения. К примеру, уже несколько лет пассажиры жалуются на питание на борту.

«Довелось бывать в этом вагоне-бистро. Цены на все конечно конские. Какая-то яичница с беконом за 300 рублей – это нонсенс! Поди не ресторан вокруг, и уж вряд ли она свежеприготовленная. Еще и порция маленькая. Короче, не советую», – гласит комментарий за 2022 год.

Никакой реакции на него и сотни похожих нет – ни от поставщика питания (в «Сапсанах» еду не готовят, а просто разогревают готовые блюда, которые привозит RBE Group), ни от самого перевозчика. А это отзыв о проблемах «Сапсанов» уже за 2023 год:

«Уважаемые РЖД, я очень люблю ездить «Сапсанами» между СПб и Мск. Но, пожалуйста, сделайте уже что-нибудь с этим отвратительным питанием по конским ценам. В последний раз принесли сэндвич, который лежал будто две недели (про состояние салатного листа я вообще молчу). Казалось бы, как можно испортить бутер… Либо питание нормальное сделайте, либо, на крайний случай, цены опустите. Ну не может булка за 100 р стоить 400. Это неуважение к клиентам», – говорится в другом сообщении.

В то же время, на написание жалоб в адрес Siemens Mobility GmbH времени и сил хватает. Теперь, по решению российского суда, если немецкий концерн не возобновит часть своих обязательств по договору, суд будет брать с него судебную неустойку в размере более 16 миллионов рублей за каждый день неисполнения. Отсчитываться они будут с даты вступления судебного акта в законную силу.