Сухая трава спалила за апрель два дачных дома в Новгородской области

В апреле под Великим Новгородом случилось два пожара в которых полностью сгорели дома. Причинами возгораний в двух случаях стала сухая трава, которую жгли соседи, но не сумели вовремя проконтролировать огонь.

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За прошлый месяц в Новгородской области из-за поджога сухой травы сгорели два дома, сообщает «МК в Новгороде».

Первый инцидент произошел в середине месяца, 15 апреля, когда на территории одного из СНТ в Чудово мужчина решил сжечь сухую траву на своем участке, но не сумев проконтролировать ситуацию, мужчина случайно спалил и соседский дом.

Второй случай произошел спустя ровно неделю, 22 апреля, в деревне Новинка в Пестовском районе. Вышедший из-под контроля пожар спалил хозяйственную постройки соседей.

Местных жителей, нарушивших особый противопожарный режим привлекли к административной ответственности – на данный момент минимальный размер штрафа составляет 40 тысяч рублей.