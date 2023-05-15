Транспортный блок Смольного провел встречу с молодыми специалистами

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев и руководители подведомственных транспортных предприятий: генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин, директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» провели встречу с представителями Молодежных советов организаций.

Фото: пресс-служба Комитат по транспорту Петербурга

В ходе неформальной беседы они обсудили различные аспекты работы и поделились своим опытом с молодыми специалистами. Темы обсуждения включали вопросы профессионального роста, командной работы, лидерских качеств, сохранения баланса между работой и личной жизнью, а также другие аспекты.

В мероприятии приняли участие около пятидесяти работников различных специальностей, представляющих предприятия транспортной отрасли.

Среди обсуждаемых вопросов были перспективы использования инновационной техники и автопилотирования в транспорте, импортозамещение, создание выделенных полос для общественного транспорта, работа с обращениями граждан, поддержка работников транспортных предприятий, привлечение кадров в отрасль и многие другие.

Валентин Енокаев отметил, что он приятно удивлен широтой и актуальностью тем, поднятых на встрече. Он выразил благодарность участникам за их проникновенное отношение к своей работе и будущему транспортного комплекса Петербурга. Все инициативы и предложения, высказанные на встрече, будут тщательно рассмотрены.

Это была первая такая профориентационная встреча между руководителями транспортного блока и молодыми специалистами, и было принято решение проводить подобные сессии регулярно.