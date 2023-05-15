Эксперт объяснил, почему бензин в Петербурге на выходных резко подорожал

На этих выходных петербуржцы могли заметить резкое подорожание бензина. Так, стоимость топлива выросла на АЗС одной из крупнейших заправочных сетей. Специалист объяснил, с чем это связано.

Фото: baltphoto/Вероника Овсянникова

В беседе с «МК в Питере» президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин отметил, что цены на бензин сейчас подняли сразу несколько крупных российских сетей.

Вероятно, все дело в том, что повышаются оптовые цены на топливо. Эксперт отметил, что они выросли, даже несмотря на снижение уровня экспорта нефтепродуктов.

Известно, что цены, например, изменились на Зольной улице, — здесь стоимость увеличилась на 30 копеек. Также подорожало топливо на Октябрьской набережной.