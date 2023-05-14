Пенсионерка заплатила неизвестной 150 тысяч рублей у «Вечного огня», чтобы снять порчу

В Колпинском районе пожилая женщина в попытках снять порчу потеряла у вечного огня 150 тысяч рублей, передав их мошеннице. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Невысокая незнакомка в черном пальто и шапке подошла к 75-летней пенсионерке на улице Веры Слуцкой в сквере «Героев Ижорцев». Там, недалеко от «Вечного огня» петербурженка и оплатила снятие злосчастной порчи, отдав злоумышленнице 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

После произошедшего женщина обратилась к правоохранителям. Специалисты составили ориентировку на мошенницу и направили ее в УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в сфере соцвыплат». Женщина разыскивается.