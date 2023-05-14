В Сестрорецке гендиректор с лопатой открыл стрельбу после конфликта с ведущим инженером

В Курортном районе ссора генерального директора и ведущего инженера разных компаний закончилась стрельбой. К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 мая около половины четвертого в экстренные службы поступило сообщение, что по Песочной улице в Сестрорецке ходит мужчина с лопатой и пистолетом, стреляющий в воздух.

На месте происшествия правоохранителя задержали 64-летнего гендиректора, проживающего в Сестрорецке. По версии следствия, мужчина в ходе ссоры с 33-летним ведущим инженером, проживающим на улице Савушкина в Петербурге, произвел один выстрел вверх из травматического пистолета. В результате обошлось без пострадавших.

У злоумышленника изъяли пистолет, магазин, шесть патронов, а также гильзу и еще 12 предметов, похожих на патроны. Стрелявшего опросили на месте.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе за стрельбу по автомобилю москвича задержали 19-летенего петербуржца.