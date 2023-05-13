«Я понял, чем популярность отличается от любви»: Никита Михалков рассказал общественности о своем самочувствии после долгой болезни

Кинорежиссер Никита Михалков рассказал участникам XI Петербургского международного юридического форума о своем самочувствии после продолжительной болезни гриппом. Напомним, что Никита Михалков попал в больницу в начале января 2023 года и долгое время пролежал в реанимации. Отмечается, что на восстановление и реабилитацию кинорежиссера уйдет долгое время.

Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

На XI Петербургском международном юридическом форуме выступил российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков. Мужчина рассказал о своей болезни и самочувствии после нее. В этом году режиссер стал в модератором дискуссии «Бесогон и право» на форуме. Об этом сообщает «МК в Питере».

Михалков принался журналистам, что после госпитализации понял разницу между популярностью и любовью.

В дискуссии «Бесогон и право» на форуме принял участие и глава СК Александр Бастрыкин.