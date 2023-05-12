Автодилеры продали лимитированный Москвич в Петербурге

В Петербурге продали лимитированный «Москвич 3». Известно, что он был произведен на бывшем автоконцерне «Рено Россия», который перешел в собственность правительства Москвы и сменил название на историческое – «Москвич».

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Петербургские автодилеры продали первый «Москвич 3» из лимитированной коллекции. Об этом сообщает ALLNW.

Известно, что в Северную столицу поступило только десять лимитированных машин в которых имеется электропривод багажника, подогрев передних сидений, электроскладывание боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности.

Отмечается, что транспортные средства оборудованы цифровой приборной панелью, электрической регулировкой водительского сиденья и кожаным салоном.

Эксперты подчеркнули, что стоимость таких автомобилей начинается от 1,97 миллиона рублей.