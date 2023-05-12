Калининградец на байке врезался в иномарку и умер от полученных травм

В Калининграде ехавший по трассе 26-летний водитель мотоцикла врезался в иномарку. До приезда машины скорой мужчина скончался от полученных травм.

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На автодороге «Зеленоградск-Приморск» через Светлогорск в четверг, 11 мая, произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легковой иномарки. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

Авария произошла во второй половине дня, в 15:00, когда 26-летний калининградец на мотоцикле, нарушив правила дорожного движения и управления транспортом, столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. Известно, что у мотоциклиста не было соответствующей категории водительских прав на управление данным транспортом.

Врезавшийся в легковушку водитель мотоцикла скончался на месте ДТП от полученных телесных повреждений, не дождавшись кареты скорой помощи.