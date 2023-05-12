На ПМЮФ обсудили отказ от Google и защиту традиционных семейных ценностей

В Петербурге проходит второй день XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). В пятницу, 12 мая, участники форма обсудили вопросы касающиеся законности в цифровой реальности.

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Так, например, в ходе ПМЮФ, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Татьяна Никитина высказала предположение о пересмотре или отмене устаревших норм закона о рекламе в условиях цифровой реальности.

Юрист Роскомнадзора Мария Смелянская отметила, что ведомство ведет работу по сокращению теневой рекламы. По ее словам, необходим контроль и регулирование рекламы для устранения нежелательной информации экстремистского направления.

Партнер практики разрешения споров Alumni Partners Елена Трусова отметила, что за последние годы количество судебных разбирательств, связанных с рекламой, сильно вырос.

В рамках дискуссии председатель почетной палаты Кассационного суда во Франции Франсуаза Камара-Рибетт выдвинула предложение отказаться от использования всемирных «поисковиков», например Google, и создать свою систему поиска и хранения данных.

Также на форуме обсудили и традиционные ценности, где в рамках дискуссии, с докладом на тему «Роль России в объединении международного сообщества для защиты традиционных семейных ценностей» выступила заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова, которая отметила необходимость в создании международной конвенции по защите семьи.

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский поддержал Кузнецову, отметив, что внутри страны существует запрос на поддержку традиционных семейный ценностей.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что «традиционные» ценности стоит называть «истинными».